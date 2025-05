À rebours de certaines idées reçues, la Nintendo Switch 2 se montre plus ouverte qu'on ne l'imaginait. En plus de cette compatibilité avec les souris USB, la console prendra également en charge la majorité des caméras USB pour la fonction GameChat. Une bonne nouvelle pour les joueurs, qui ne seront pas contraints d’opter pour le modèle officiel signé Nintendo, commercialisé à 60 euros.

Il est bon de rappeler que la première Nintendo Switch offrait déjà la possibilité de connecter un clavier et une souris, une option pourtant restée largement discrète et jamais réellement mise en avant par la firme japonaise. Avec la Switch 2, Nintendo semble désormais prêt à capitaliser sur cette fonctionnalité, répondant ainsi aux attentes des amateurs de jeux de stratégie... et de FPS (qui a dit Metroid Prime 4 ?).