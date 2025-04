Pour le géant nippon : « Qu'il s'agisse de découvrir un jeu ensemble ou simplement de se dire bonjour, GameChat vous permet de vous retrouver en toute simplicité. » A noter que si 12 personnes peuvent participer à une session de chat vocal, seulement quatre personnes pourront partager leur écran ou participer à un chat vidéo en même temps.

Et le tout est on ne peut plus simple, puisque GameChat nécessitera simplement de presser la touche C du joy-con droit pour être lancé. Pour les discussions vocales, pas d'accessoire à ajouter, la Nintendo Switch 2 étant dotée en son sommet d'un micro, qui promet d'adapter la captation de la voix à toutes les situations.