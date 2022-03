Big N révise (enfin) l'interface de son application Nintendo Switch Online dans une nouvelle mise à jour

La version 2.0 de l’application Nintendo Switch Online apporte avant tout une refonte de l’interface et du design. Il est par exemple plus facile de voir quels sont ses amis en ligne et de voir leur activité comme c’est le cas sur la console hybride. Il est désormais possible de modifier son statut en « en ligne » ou « hors ligne » et de désigner quelles sont les personnes qui peuvent vous voir connectés. Dernier ajout, la possibilité d’accéder à son code ami, ce qui devrait permettre de le partager plus intuitivement avec votre entourage.