En effet, il n'aura pas échappé aux fans que la console, actuellement encore en précommande, et qui va officiellement sortir le 5 juin prochain, a un prix de départ bien plus élevé en France. Dans l'hexagone, il est ainsi possible d'acquérir cette console à 469,99 euros.

Une différence qui fait mal, surtout en plus quand on compare aux prix pratiqués ailleurs. Aux États-Unis, la Nintendo Switch 2, malgré les droits de douane annoncés par Donald Trump, sera vendue au prix de départ de 449,99 dollars (soit environ 400 euros). Et au Japon, c'est encore pire, sachant que les locaux pourront s'offrir cette console, pour la version exclusivement en japonais, à 49 980 yen (près de 304 euros).