adarion29

apparemment CB2077 tient sur une cartouche de 64GB avec le DLC, le jeu de base sur pc en fait 85 de mémoire, cela étant on pouvait craindre des décompression et multiplication d’asset pour palier à la faiblesse présumée du CPU de la console, mais il n’en est rien. À confirmer si le jeu n’arrive pas avec 30GB de maj par contre. Le stockage risque d’être un énorme problème, ce même doug bowser à déclaré que l’autorisation des game key card était une volonté de ne pas limiter les jeux à 64GB, hors avec 256 sur la console, à 64GB le jeu on comprend que c’est déjà un problème, et à moins de baisse conséquente sur le format sd express, jouer sur switch 2 pourrait s’avérer assez ruineux sur le long terme.