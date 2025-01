Ce ne serait pas la première fois qu'une console se dote de ce genre de fonctionnalité : on pense notamment à la Legion Go de Lenovo. Mais peut-on vraiment croire à cette prétendue fuite ? Jusqu'à il y a peu, deux éléments allaient en tout cas dans ce sens. Certains utilisateurs ont en effet repéré la mention de « patins de souris » dans les données d'expédition de la nouvelle console. Une autre fuite, relayée par le très sérieux The Verge, confirmait quant à elle l'arrivée prochaine d'options liées aux « laser ».