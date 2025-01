Au travers de la plateforme Ideas, qui permet aux fans de présenter des projets pouvant être examinés par les experts LEGO pour être ensuite proposés à la vente, on retrouve là aussi de nombreux passionnés de jeux vidéo.

Parmi les projets actuellement à l'étude (et qui ont reçu les 10 000 votes nécessaires pour être analysés par LEGO), on retrouve notamment une certaine PlayStation 2, la console de Sony lancée en 2000 et reproduite à l'identique avec les célèbres petites briquettes. À voir maintenant si ce projet deviendra prochainement réalité ou non.