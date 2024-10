Avec Alarmo, on bénéficie d'un réveil tout en douceur et en musique, mais le réveil se charge également de réagir en fonction des mouvements de l'utilisateur. Ces derniers vont par exemple être retranscrits en sons de pièces de Super Mario Odyssey, ou bien des tirs d'encre de Splatoon 3, ou encore de Zelda: Breath of the Wild.

« La musique se marie aux sons fondés sur vos mouvements, pour vous donner l'impression de vous réveiller au royaume d'Hyrule », explique Nintendo. Et lorsque l'utilisateur sort enfin du lit, c'est une fanfare qui retentit pour l'encourager dans cette nouvelle journée.