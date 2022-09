Réveillez-vous avec Halo Rise, le premier réveil connecté d'Amazon

Halo Rise est un réveille-matin, à installer sur votre table de chevet pour vous sortir du lit une fois l'heure de vous lever arrivée.

La marque a opté pour un design plutôt sobre et assez élégant, avec son pied en métal et une surface blanche. Un affichage LED sur l'extrémité de cette zone vous permet de vous réveiller avec une lumière diffusée progressivement sur plusieurs minutes. La zone du dessus est tactile pour éteindre le réveil ou repousser à sonnerie à dans quelques minutes si vous avez besoin de plus de temps pour émerger.