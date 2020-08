Amazon présente Halo, un tracker d'activités qui scanne votre corps et votre voix

Amazon Halo est conçu pour fonctionner de concert avec une offre de services par abonnement, qui utilise le machine learning pour offrir plus d'informations sur l'état physique de l'utilisateur.

Grâce à l'application, il sera possible de se prendre en photo, de face et de profil, afin de déterminer le pourcentage de graisse corporelle. Amazon indique que la confidentialité est au coeur de ses produits et que les photos, envoyées sur ses serveurs pour analyse, sont supprimées immédiatement une fois le traitement terminé. Une telle intrusion dans son intimité pourra néanmoins refroidir un grand nombre de clients potentiels.

L'Amazon Halo propose également une détection de la voix grâce à deux micros intégrés sur le bracelet. L'idée derrière cette technologie est d'analyser les émotions de l'utilisateur tout au long de la journée et de détecter les moments de stress ou de déprime pour l'aider à se sentir mieux. Les micros peuvent être coupés à tout moment en appuyant sur le bouton présent sur le bracelet.

Amazon Halo sera également ouvert aux tiers et le géant de la vente annonce plusieurs partenariats comme avec la célèbre marque de compléments alimentaires Weight Watchers. Ce dernier pourra par exemple proposer aux abonnés des produits à acheter d'un clic sur Amazon si jamais leur poids augmente.

Le bracelet Amazon Halo sera proposé aux États-Unis dans un premier temps pour un prix de 99 dollars. L'abonnement pour accéder aux services d'analyse de voix et de poids est lui fixé à 3,99€/mois et n'est pas inclus dans l'offre Amazon Prime.