Le Fitbit Charge 4 veut vous réveiller "quand vous êtes reposés"

Le deuxième amélioration apportée par Fitbit concerne la partie GPS. Le Charge 4 intègre en effet une puce permettant de déterminer votre position notamment lorsque vous êtes en exercice. Seulement l'activation de la localisation dans ce type de produit peut rapidement vider sa batterie.

Le constructeur américain propose désormais ce qu'il appelle un GPS dynamique. Le tracker d'activité va désormais utiliser automatiquement les coordonnées GPS de votre smartphone s'il est à proximité. Les données seront ainsi plus précises et l'autonomie du Charge 4 sera préservée, la puce n'étant plus utilisée en permanence.

Ces réglages sont à retrouver directement depuis l'interface de l'appareil ou sur l'application mobile Fitbit.