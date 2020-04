Le bracelet connecté Fitbit Charge 4 se dote (entre autres) d'un GPS embarqué

© Fitbit

Le nouveau bracelet Fitbit Charge 4 est disponible !

© Fitbit

Lire aussi :

Le rachat de Fitbit par Google inquiète le gendarme européen des données personnelles



Fitbit Pay et capteur GPS intégré

Source : The Verge

Bien que très similaire (esthétiquement parlant) à la génération actuelle , le nouveau Fitbit Charge 4 embarque d'importantes nouveautés.Disponible à la vente dès à présent (avec des expéditions prévues pour le 15 avril), au tarif de 149,95 €, le nouveau bracelet connecté Fitbit Charge 4 affiche un look très similaire à celui de la génération actuelle, dont la vente est stoppée.Le bracelet Fitbit Charge 4 offre par exemple un suivi continu de la fréquence cardiaque pour mieux mesurer vos calories brûlées, une résistance à l'eau jusqu'à 50 mètres, les notifications (appel, SMS...) en temps réel ou encore un suivi d'activité sportive selon un objectif prédéfini.À cela s'ajoute l'intégration d'une précieuse puce GPS. Ainsi, les sportifs n'auront plus à emporter avec eux leur smartphone pour enregistrer leur parcours, leur vitesse... Le tout sera directement enregistré par le bracelet et transféré vers l'application dédiée.Le bracelet Fitbit Charge 4 offre également un contrôle complet de la musique, avec une prise en charge (entre autres) de Spotify. De même, la compatibilité Fitbit Pay pour régler ses achats via la magie de la technologie NFC est intégrée au bracelet.Côté disponibilité, le Fitbit Charge 4 est proposé en trois coloris, à savoir noir, rose et bracelet bleu/boîtier noir. Une édition spéciale, avec bracelet tissé granit réfléchissant et boîtier noir, est également proposée, au prix de 169,95 €.