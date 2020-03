Hier, Huawei a également montré sa nouvelle Watch GT 2E, un joli redesign toujours prix plancher

© Huawei

Une nouvelle smartwatch qui cible les sportifs



Huawei ajoute une déclinaison or à sa gamme Watch GT 2



Source : The Verge

Huawei n'avait pas que les P40 et P40 à présenter hier et a profité de l'occasion pour lever le voile sur sa prochaine génération de montres connectées.La Huawei Watch GT 2e n'est pas à proprement parler une nouvelle montre, mais un ajout dans la gamme du constructeur à destination des sportifs.Le design ne change quasiment pas et garde son format rond, préféré des amateurs d'horlogerie traditionnelle. L'écran tactile OLED possède une taille d'1,39 pouces avec une résolution de 454 x 454 pixels. La montre intègre également un SoC Kirin A1 et 4 Go de mémoire et une autonomie record annoncée à deux semaines.La nouveauté de ce modèle par rapport à la Watch GT 2 actuelle est l'apparition d'un capteur analysant la saturation en oxygène du sang (SpO2) en temps réel lors des séances de sport.En matière de suivi d'activités Huawei a été particulièrement exhaustive avec l'ajout d'une centaine de sports comme l'escalade, le parkour ou le skateboard en plus des traditionnels courses à pied et parcours à vélo. Les sports nautiques sont également à l'honneur grâce à une étanchéité de la Watch GT 2e jusqu'à 50 mètres.Le bracelet a été également revu, avec un modèle en caoutchouc disponible en rouge et vert olive, et percé de multiples trous. Ce qui n'est pas sans rappeler les modèles développés par Nike et vendus avec l' Apple Watch La montre possède toujours deux boutons physiques, mais ajoute également une couronne pour naviguer dans les interfaces.La Huawei Watch GT 2e sera disponible courant avril à un prix de 199 €. Huawei proposera aussi une version or de sa Watch GT 2 classique à un prix de 229 €.