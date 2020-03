La prochaine itération de l'Apple Watch pourrait vous permettre de contrôler votre niveau d'oxygène dans le sang

Lire aussi :

Apple mise beaucoup sur les secteurs de la santé et du bien-être grâce notamment à l'Apple Watch.Le constructeur devrait, selon les informations de 9to5Mac, améliorer les fonctionnalités liées au capteur cardiaque, et plus précisément l'électrocardiographe intégré aux Series 4 et 5 de la montre connectée.Actuellement, le système n'est pas capable de repérer les premiers signes d'arythmie quand l'utilisateur a un rythme cardiaque compris entre 100 et 120 battements par minute. La prochaine version de watchOS, le système d'exploitation de la smartwatch devrait faire de cette limitation de l'histoire ancienne.Autre nouveauté et pas des moindres : l'Apple Watch s'apprêterait à mesurer la teneur en oxygène du sang. Cette valeur appelée SpO2 serait analysée en temps réel par la montre, comme le proposent déjà plusieurs bracelets d'activité conçus par Fitbit ou Withings par exemple.On ne sait pas encore si Apple l'intégrera à tous les modèles en circulation ou la réservera à sa prochaine Series 6, dont la sortie est prévue à la rentrée prochaine.