La caractéristique la plus notable annoncée pour la smartwatch de Meta serait la présence de deux caméras, situées respectivement à l'avant et à l'arrière du boîtier principal. Cette innovation pourrait permettre une utilisation unique de l’appareil, tant pour les appels vidéo que pour la capture d’images rapides en mobilité.

Cette annonce intervient quelques jours seulement après la révélation d’un autre projet de Meta : un bracelet intelligent capable d’interagir avec un ordinateur via des gestes. Ce bracelet utilise la technologie d’électromyographie de surface (sEMG), détectant les signaux électriques générés par l’activité musculaire. Bien que distinct, ce projet témoigne de l’intérêt croissant de Meta pour les dispositifs portables, offrant aux utilisateurs des interactions plus intuitives et naturelles avec la technologie.

La montre connectée pourrait être annoncée dès le mois de septembre prochain à l'occasion de la prochaine conférence Meta Connect, le grand évènement annuel dédié aux avancées en matière d'IA et de réalité virtuelle de l'entreprise, mais le lancement pourrait prendre plus de temps, le temps pour Meta de recueillir toutes les autorisations nécessaires aux États-Unis et dans le reste du monde.