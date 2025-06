Comparées aux Ray-Ban Meta, qu'elles vont directement concurrencer, les lunettes de Xiaomi affichent une longueur d’avance sur certains points, et pas des moindres. Leur autonomie est deux fois supérieure (8,6 heures contre 4 heures), et leur qualité sonore meilleure, selon les détails fournis par l'entreprise. Elles comprennent cinq micros intégrés pour la commande vocale, ainsi qu'un double processeur Qualcomm AR1 et Hengxuan 270.