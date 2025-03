Esthétiquement, l'appareil devrait s'apparenter à des lunettes classiques, à l'instar des Ray-Ban Stories de Meta. À la différence que des informations numériques s'afficheront directement sur les verres, selon le média ET News. De même, le gadget devrait être équipé de haut-parleurs pour la musique et les interactions avec un assistant d'intelligence artificielle (IA), ainsi que de caméras. Des capteurs de mouvement avancés devraient permettre, eux, le contrôle par gestes et commandes vocales.