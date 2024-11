C'est un secret de polichinelle : Samsung planche sur un projet de réalité mixte. Selon de récentes déclarations du PDG de Qualcomm, il s'agirait plus exactement de lunettes connectées et non d'un casque comparable à l'Apple Vision Pro. Des déclarations qui semblent plus que jamais se concrétiser, puisque plusieurs rapports font désormais allusion à un appareil XR qui devrait prochainement être lancé en collaboration avec Google et son IA Gemini.