Alors que les rumeurs allaient bon train sur un casque de réalité étendue made in Samsung, voilà que le géant coréen pourrait bien avoir plus d'un tour dans son sac. Cristiano Amon, le PDG de Qualcomm, vient de lâcher une bombe : le projet XR de Samsung ne serait autre que des lunettes de réalité mixte, bien plus compactes. L'avenir de la VR/AR se fera donc peut-être sans avoir à porter sur son nez un casque lourd (comme un certain Apple Vision Pro qui peine à convaincre) et sans nous faire ressembler par la même occasion à un requin-marteau.