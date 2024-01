Qualcomm veut s'attaquer au Vision Pro d'Apple avec sa nouvelle puce Snapdragon XR2 Plus Gen 2

Avec sa nouvelle puce, dont le but est de succéder et surpasser les performances techniques de celle employée actuellement dans le Meta Quest 3, Qualcomm augmente avant toute chose la résolution maximale possible : si cette dernière était limitée à 3K par œil, la voilà qui atteint les 4.3K par œil. L'idée derrière cette amélioration ne se limite pas simplement à la course au chiffre : l'objectif est d'offrir une précision d'image maximale pour faciliter l'immersion de l'utilisateur. Et s'il y a bien une donnée importante à prendre en compte dans la réalité virtuelle, c'est bien l'immersion.