Qualcomm Snapdragon Spaces XR : le metaverse en ligne de mire

Qualcomm assure qu’il s’agit de « la première plateforme de réalité augmentée pour casque, optimisée pour les lunettes de réalité augmentée reliées aux smartphones et dotée d'un runtime conforme à OpenXR ». Dans un communiqué, l’entreprise annonce en outre avoir fait l’acquisition de l'équipe et de certains actifs technologiques de HINS SAS et de sa filiale Clay AIR, spécialisée dans le suivi des doigts et la reconnaissance des gestes.