D'après les informations relayées par nos confrères de The Verge, pas moins de cinq combinaisons de montures sont proposées, toutes compatibles avec des corrections optiques (en supplément). Les coloris disponibles incluent le gris, le noir, le brun et le transparent, avec plusieurs options de verres dont des verres photochromiques. Le modèle en édition limitée à 499 dollars, disponible en précommande dès le 11 juillet prochain, se distingue par ses accents dorés et ses verres Oakley PRIZM dorés. Les autres modèles démarrent quant à eux à 399 dollars et seront commercialisés plus tard cet été.

Le déploiement est prévu dans une quinzaine de pays, dont la France, le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne ou encore la Belgique. Cette expansion s'appuie sur l'accord pluriannuel récemment signé entre Meta et EssilorLuxottica, groupe propriétaire des marques Ray-Ban, Oakley et d'autres enseignes de lunetterie. EssilorLuxottica a d'ailleurs révélé son ambition de vendre 10 millions de lunettes intelligentes Meta par an d'ici 2026.