Entrons directement dans le vif du sujet : si vous espériez des changements importants pour la prochaine génération de montres connectées Apple, notamment en matière de performances, vous risquez probablement d'être déçus. L'une des principales révélations de cette fuite est que la puce S11 utilisera la même architecture T8310 que les puces S9 et S10, qui équipent respectivement les Apple Watch Series 9 et Series 10.

La puce S11 s'appuiera donc sur deux cœurs de performance Sawtooth empruntés à la puce A16 Bionic. Si cette configuration commence quelque peu à dater, elle demeure encore relativement acceptable pour un appareil de cette taille. Les spécifications techniques restent également inchangées : processeur 64 bits dual-core, Neural Engine à 4 cœurs, prise en charge de l'Ultra Wideband (UWB) de seconde génération et espace de stockage de 64 Go.

Notez que la firme de Cupertino pourrait malgré tout apporter quelques modifications en matière de conception. Le S10, par exemple, avait été redessiné pour adopter un profil plus fin et ainsi gagner de la place à l’intérieur du boîtier.