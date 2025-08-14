Des informations divulguées accidentellement par Apple révèlent des détails sur le futur processeur des Apple Watch. Ces fuites suggèrent que la prochaine puce S11 n'apportera pas d'améliorations majeures en termes de performances.
- Une fuite interne révèle que la puce S11 des Apple Watch Series 11 reprendra l'architecture T8310 des S9/S10, sans gain significatif de performance.
- Spécifications inchangées : processeur 64 bits dual‑core, Neural Engine 4 cœurs, UWB 2e génération et 64 Go de stockage.
- Apple prévoit une vraie hausse de performances pour 2026 avec la microarchitecture S12, noms de code listés pour futurs modèles.
Après le futur MacBook Pro ce matin, c'est désormais au tour de l'Apple Watch de faire parler d'elle. Attendue lors de la traditionnelle keynote de septembre, la nouvelle montre connectée de la Pomme nous en dit plus à son sujet. Les informations issues d’un document interne d’Apple lèvent notamment le voile sur le processeur qui équipera l’Apple Watch Series 11, l’Apple Watch Ultra 3 et l’Apple Watch SE 3.
- Plus fine et plus légère
- Coloris Jet Black somptueux
- Un grand écran, très lumineux
Apple Watch Series 11 : pas de boost de puissance à prévoir
Entrons directement dans le vif du sujet : si vous espériez des changements importants pour la prochaine génération de montres connectées Apple, notamment en matière de performances, vous risquez probablement d'être déçus. L'une des principales révélations de cette fuite est que la puce S11 utilisera la même architecture T8310 que les puces S9 et S10, qui équipent respectivement les Apple Watch Series 9 et Series 10.
La puce S11 s'appuiera donc sur deux cœurs de performance Sawtooth empruntés à la puce A16 Bionic. Si cette configuration commence quelque peu à dater, elle demeure encore relativement acceptable pour un appareil de cette taille. Les spécifications techniques restent également inchangées : processeur 64 bits dual-core, Neural Engine à 4 cœurs, prise en charge de l'Ultra Wideband (UWB) de seconde génération et espace de stockage de 64 Go.
Notez que la firme de Cupertino pourrait malgré tout apporter quelques modifications en matière de conception. Le S10, par exemple, avait été redessiné pour adopter un profil plus fin et ainsi gagner de la place à l’intérieur du boîtier.
Apple Watch : des changements importants à venir… en 2026 ?
Comme bien souvent avec Apple, il faudra patienter jusqu'à l'année prochaine pour espérer voir arriver une véritable évolution de l'Apple Watch. La société californienne semble d'ores et déjà concentrer ses efforts sur la future microarchitecture, la puce S12, qui devrait enfin apporter les améliorations de performances attendues.
La fuite révèle également les noms de code des futurs modèles : N227 et N228 pour les Apple Watch Series 11 (version standard et cellulaire), N230 pour l'Apple Watch Ultra 3, et N237, N238, N240 pour les générations suivantes, incluant les Series 12 et Ultra 4.