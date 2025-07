Si le design de l'Apple Watch Ultra 3 devrait rester inchangé, l'écran devrait quant à lui profiter de quelques améliorations. Selon les fuites, il serait question d’un affichage OLED plus lumineux, avec de meilleurs angles de vue et une fréquence de rafraîchissement améliorée. Cette dernière devrait notamment contribuer à optimiser le mode always on, en le rendant plus lisible, qu'importent les conditions d'utilisation.

Notez qu'aucune modification de taille n'est à prévoir, mais cet ajustement de l'écran viserait à affiner l'expérience visuelle sans modifier l'encombrement de la montre. Des améliorations non négligeables, d'autant plus qu'elle s'adresse essentiellement à des utilisateurs itinérants.