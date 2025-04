Selon Ross Young, un analyste spécialisé dans le secteur des écrans et visant souvent juste concernant les plans d'Apple, le constructeur américain aurait démarré la production des dalles équipant l'Apple Watch SE 3.

Pour ce prochain modèle, la marque à la Pomme envisagerait un léger changement de design, avec deux nouvelles tailles de 41 et 45 mm. Nouvelles ? Pas vraiment. Comme avec l'Apple Watch SE 2, cette dernière version recyclerait le design des précédentes montres connectées, soit l'Apple Watch Series 9. Cette dernière, comme les Series 7 et 8, proposait une diagonale d'écran plus importante grâce à un rétrécissement des bordures.

Le gain de place peut paraitre minime sur le papier, mais se ressent à l'usage, notamment avec l'intégration d'un vrai clavier pour taper ses messages sur l'écran de l'appareil, et des menus légèrement agrandis qui facilitent la lecture, sans oublier des cadrans exclusifs.

L'Apple Watch Series 10 conserve un avantage, avec deux tailles de 42 et 46 mm, et la plus grande surface d'affichage de toute la gamme, même en incluant l'Apple Watch Ultra 2.