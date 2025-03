En parallèle des interrogations sur l'avenir de l'Apple Watch SE, Apple prépare le renouvellement complet de sa gamme de montres connectées pour 2025. L'Apple Watch Series 11 et l'Apple Watch Ultra 3 sont notamment attendues lors du traditionnel keynote de septembre. L'Apple Watch Ultra 3 devrait bénéficier de nouvelles fonctionnalités comme la connectivité satellite et la compatibilité avec la technologie 5G RedCap (capacité réduite). Ces modèles haut de gamme devraient également intégrer la détection de l'hypertension artérielle.



Qu'Apple parvienne ou non à surmonter les défis posés par le boîtier plastique, une nouvelle version de l'Apple Watch SE semble inévitable cette année. Reste à savoir si la firme trouvera un compromis satisfaisant entre accessibilité financière et respect de ses standards esthétiques élevés, ou si elle maintiendra finalement l'aluminium pour sa prochaine génération.