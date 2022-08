Apple Watch Pro : les anciens bracelets pas parfaitement compatibles ? Il faudra donc repasser à la caisse

Si l'on sait déjà que la marque présentera l'Apple Watch Series 8 et devrait aussi mettre à jour sa montre d'entrée de gamme, l'Apple Watch SE, avec un nouveau processeur, la vraie nouveauté serait l'apparition d'un tout nouveau modèle qui serait baptisé Apple Watch Pro.

Cette toute dernière tocante serait particulièrement adaptée aux besoins des sportifs les plus chevronnés avec une autonomie plus importante et un boitier plus résistant, capable d'encaisser les chocs pour les amateurs de sports extrêmes.

Cette nouvelle montre proposerait également un nouveau design, plus plat, avec une taille d'écran comprise entre 47 et 48 mm, contre 45 mm pour l'Apple Watch Series 7. Elle devrait également être plus chère, avec un prix estimé à environ 1000$.