Apple Watch Series 8, une évolution en douceur... mais avec un nouveau design

« On m'a rapporté que le modèle haut de gamme sera un peu plus grand que l'Apple Watch standard - assez grand pour qu'il puisse ne plaire qu'à une portion de clients. L'écran sera environ 7 % plus grand, et l'appareil aura un nouveau look. Ce sera la première fois que l'entreprise présente un nouveau design d'Apple Watch depuis 2018 », explique Mark Gurman dans sa dernière Newsletter « Power On ».

« Il s'agira d'une évolution de la forme rectangulaire actuelle, et d'un cadran non circulaire. Il n'y aura pas non plus ces côtés plats évoqués par la rumeur (pour ceux qui vont sans doute demander). En termes de matériaux, la montre profitera par contre d'un alliage plus durable de titane pour la rendre extra robuste ».