La future Apple Watch 8 serait disponible en 3 tailles

Les premières générations de l'Apple Watch étaient disponibles en deux tailles : 38 et 42 mm. Apple a ensuite lancé des modèles de 40 et 44 mm. Cela a encore changé cette année avec l'Apple Watch Series 7 , qui est disponible en 41 et 45 mm. On peut donc imaginer que l'Apple Watch Series 8 conserve ces deux tailles et introduise en plus une troisième option.



D'autres rumeurs circulent déjà au sujet de cette future montre connectée. D'après l'analyste Ming-Chi Kuo, elle intégrera de nouvelles fonctionnalités de gestion de la santé, dont le suivi de la température corporelle. Il est bien entendu trop tôt pour en avoir le cœur net. Dans l'immédiat, c'est l'Apple Watch Series 7 qui doit arriver sur le marché, avec une date de sortie calée au 15 octobre .