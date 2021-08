Apple Watch 7 : un nouveau leak suggère l'arrivée d'un modèle 45 mm

Mais, cette fois, bien que les pincettes soient de mise, l'information serait cohérente avec le nouveau prétendu design des futures Apple Watch Series 7, qui arboreraient un écran plus plat et des bords différents de ce dont nous avions l'habitude. Et qui dit changement de design peut également signifier petite différence de taille avec les anciens modèles. Il serait donc tout à fait probable que la montre Apple Watch Series 7 soit proposée en 45 mm ainsi que, par conséquent, en 41 mm en lieu et place des actuels modèles 44 et 40 mm.