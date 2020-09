Une Apple Watch SE avec le processeur de la Series 5 et le design de la Series 4 pourrait arriver dès la semaine prochaine

L'Apple Watch SE proposerait un design similaire à celui de la Series 4 et de la Series 5, soit un écran aux bordures réduites. Elle serait toujours proposée en deux tailles d'écran, 40 et 44 mm. On peut imaginer qu'elle sera seulement mise sur le marché en aluminium pour limiter le prix. La dalle ne serait pas constamment allumée, là encore pour limiter le coût de fabrication et pour offrir aussi un avantage matériel à la version plus haut de gamme.

Concernant la fiche technique, l'Apple Watch SE embarquerait un processeur de dernière génération, possiblement le S5 qui équipe actuellement la Series 5. Elle intégrerait aussi le coprocesseur M9 pour une meilleure analyse des mouvements et des trajets. L'Apple Watch SE conserverait aussi l'ensemble des capteurs de suivi d'activité à l'œuvre sur les Series 4 et 5 à l'exception de l'électrocardiogramme.

Plus qu'une journée à attendre pour savoir si cette Apple Watch SE se fera une place aux côtés de la Series 6. Apple devrait profiter de l’événement pour annoncer en plus de ses montres connectées un nouvel iPad Air et un iPad de 8e génération.