L'Apple Watch "Extreme Sports" arriverait cette année, ce qu'on en sait

Le boîtier serait plus résistant et troquerait l'aluminium pour du métal bien plus robuste. L'écran serait aussi plus épais pour résister à tous les chocs ou aux éventuelles chutes. Apple pourrait également profiter de cette nouvelle excroissance pour proposer une batterie un peu plus grosse qui lui permettrait, on l'espère, de dépasser les 18 heures d'autonomie pour passer la barre de la journée complète.