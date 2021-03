Bientôt une Apple Watch tout-terrain pour les sports extrêmes

Si la toute première Apple Watch était résistante aux éclaboussures, la dernière offre désormais une étanchéité jusqu'à 50 mètres. Un modèle « Explorer » troquerait le châssis actuel en acier inoxydable, en aluminium, ou en titanium par une matière plus robuste.

L'Apple Watch Series introduisait un capteur capable de mesurer le taux d'oxygène dans le sang. Selon de précédents rapports, le modèle suivant pourrait permettre de déterminer le taux de glycémie. Apple plancherait en outre sur un meilleur suivi des performances pour les nageurs.

Apple ne communique pas sur les chiffres de vente précis de l'Apple Watch, mais le produit est positionné au sein de la division Wearable, Home et accessoires dont les ventes ont généré plus de 30 milliards de dollars au cours de la dernière année fiscale de la société.

Apple détient 40 % du marché des montres connectées, selon une étude de Counterpoint. C'est quatre fois plus que Samsung en deuxième place et cinq fois plus que Huawei, en troisième position.