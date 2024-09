En plus du coloris titane naturel, que nous connaissons désormais par cœur après deux années de bons et loyaux services, l'Apple Watch Ultra sera dans les jours prochains déclinée dans une version titane noir. Ce coloris n'est finalement pas une grosse surprise, puisqu'il fait l'objet de nombreuses rumeurs depuis plusieurs mois. La nouvelle montre, toute de noir vêtue, offre un aspect un peu plus sobre et élégant, et se prête davantage à des looks urbains.