Ce lundi, Apple a enfin levé le voile qui gravitait autour de sa nouvelle montre connectée. Célébrant en bonne et due forme son dixième anniversaire, l'Apple Watch Series 10 hérite d'un écran XXL, d'un design plus fin et de fonctionnalités santé supplémentaires. D'ailleurs, si ces dernières vous séduisent, sachez qu'Apple a confirmé peu après sa conférence que l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2 allaient également pouvoir bénéficier de certaines d'entre elles.