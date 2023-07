Vers une nouvelle Apple Watch Ultra plus légère ? Oui, et voilà pourquoi

À en croire les informations de Setsuna Digital (par Weibo), qui nous sont ici relayées par le site Wccftech, il ne fait désormais aucun doute que l'Apple Watch Ultra 2 sera plus légère que son aînée. Si aucune explication officielle n'a pour l'instant été communiquée, il semblerait que la technique d'impression en 3D puisse en être la cause. La couronne numérique, le bouton latéral ainsi que le bouton Action pourraient alors abandonner leur méthode d'usinage habituelle (CNC) et jouir pleinement d'une impression 3D. En plus d'accélérer la production et de réduire les coûts, cela permettrait donc d'alléger le poids de l'Apple Watch Ultra (et des futurs produits Apple qui en bénéficieraient).