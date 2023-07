Le titane bientôt davantage présent dans les produits Apple, voilà pourquoi

La mise en place de l'utilisation du titane sera un processus long et qui se fera de manière graduelle. Si l'on en croit certaines rumeurs, il est probable que l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max bénéficient de composants en titane imprimés en 3D, à l'instar de l'Apple Watch Ultra 2. Celle-ci devrait proposer un écran plus grand que la version précédente et disposer d'une meilleure autonomie. Les performances seront aussi en hausse et reposeront sur la puce S9.