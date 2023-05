Production des nouveaux A17 Bionic et M3, Apple en panne de processeurs ?

La nouvelle nous vient d'EETimes, dont les propos sont repris par le site spécialisé WCCFTech. On apprend que TSMC, fournisseur d'Apple et premier fondeur indépendant au monde, ne parviendrait pas à fabriquer en quantité suffisante les puces Apple A17 Bionic et M3. La raison ? Elles reposent toutes deux sur le tout nouveau procédé de gravure en 3 nm du géant taïwanais, et ce node, encore très jeune, souffre de rendements pour l'instant trop limités.