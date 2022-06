iPhone 14 : et si le modèle Pro était le seul à profiter de la puce A16 ?

Après que trois sources distinctes disent avoir été en mesure de confirmer l’information, il ne faut presque plus aucun doute que seuls les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max seront équipés de l’A16 Bionic. Les iPhone 14 et iPhone 14 Max, eux, devraient tourner sur une version « supérieure » de l’actuel A15. On s’explique.

Si, techniquement parlant, toute la gamme actuelle d’Apple profite du même SoC (oui, même le plus abordable iPhone SE), ils ne sont pas pourvus de la même quantité de mémoire vive. En l’occurrence, les iPhone SE, iPhone 13 mini et iPhone 13 disposent de 4 Go de RAM, contre 6 Go pour les modèles Pro. C’est de cette dernière version que devraient hériter les prochains smartphones Apple.