L'iPhone 15 Pro pourrait être une brute de puissance, propulsé par le nouveau processeur A17

Jusqu'ici, nous savions que l'iPhone 15 Pro devrait arborer un design légèrement renouvelé, avec des bordures d'écran un peu plus courbes qu'aujourd'hui pour une meilleure prise en main. Les boutons pourraient également disparaitre au profit de touches fixes équipées d'un moteur haptique pour simuler l'effet de pression.

Le modèle le plus élevé, l'iPhone 15 Pro Max, pourrait aussi troquer l'acier inoxydable pour du titane, plus léger et plus résistant. Le smartphone pourrait d'ailleurs changer de nom, et s'appeler l'iPhone 15 Ultra, à l'instar de l'Apple Watch Ultra et son boitier lui aussi en titane.

C'est désormais au tour du processeur de se dévoiler. Si Apple devrait recycler son processeur A16 Bionic de l'iPhone 14 Pro pour l'iPhone 15, l'iPhone 15 Pro devrait logiquement embarquer un nouveau SoC A17 Bionic, et cette nouvelle puce proposerait quelques améliorations très visibles.