Apple pourrait lancer une Apple Watch spéciale cette année, voilà pourquoi

L'Apple Watch Series 8 est une excellente montre, et nous la conseillons sans hésiter aux possesseurs des plus anciennes versions. Ces derniers profiteront d'un ensemble de capteurs bien plus complet et d'excellentes performances tout au long de la journée, en plus d'une charge rapide. Les parties Santé et Fitness sont plus que maitrisées et restent pertinentes pour le grand public et les sportifs amateurs.

Nous ne pouvons malgré tout pas nous empêcher d'être déçus par un produit qui n'évolue plus ou presque. Apple semble avoir mis l'ensemble de ses ressources cette année sur l'Apple Watch Ultra, et opté pour la solution de facilité avec un recyclage en règle de sa précédente smartwatch, excepté l'ajout du capteur de température, dont l'utilisation pour déterminer les cycles menstruels est très bien pensée. Il y a d'autres nouveautés, mais la majorité d'entre elles proviennent du logiciel et sont disponibles sur les modèles antérieurs.

On attend désormais une mise à jour plus franche, à commencer par le design et surtout l'autonomie, de l'Apple Watch pour la prochaine version et qu'Apple ne s'endorme plus sur ses lauriers.