L'Apple Watch Pro serait le « one more thing » de la prochaine Keynote d'Apple

Selon un rapport fiable en provenance de Chine, on apprend que l’Apple Watch Pro serait équipée d’un écran plat de 1,99 pouce et que, contrairement aux Apple Watch habituelles, elle ne serait pas commercialisée en plusieurs variations de tailles mais uniquement en 47 millimètres. Ainsi, cette montre, aux bords plats et au design plus imposant, serait dotée d’un écran plus grand qu’à l’accoutumée et devrait être, par la même occasion, plus robuste. En outre, il semblerait qu'elle soit en passe de faire son arrivée sur le marché dans un avenir pas si lointain, bien qu'il reste encore à découvrir à quel prix.