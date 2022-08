Apple confirme la date du 7 septembre pour l'annonce de l'iPhone 14

La star de cette keynote sera forcément l'iPhone 14 et ses itérations. Cette année, la rumeur laisse entendre que le téléphone serait toujours présenté en 4 versions : l'iPhone, l'iPhone Pro, le Pro Max et le Max, qui viendrait remplacer le mini. Ce sera la première fois qu'un iPhone non « Pro » bénéficiera d'un écran plus large. D'autres questions sont en suspens, comme celle du port Lightning qui devrait demeurer sur l'iPhone 14.