Apple tiendra sa keynote de rentrée le 14 septembre

Cette prise de parole sera évidemment dominée par la présentation attendue de la nouvelle gamme d'iPhone 13, qui devrait à nouveau comporter quatre modèles et intégrer quelques innovations sur le plan de la photo et des performances, sans toutefois marquer de franche rupture avec les iPhone 12 . On parle également d'un écran 120 Hz sur les modèles Pro, et même d'une connexion satellite pour passer des appels dans les zones blanches.

On peut également s'attendre sans grande surprise à l'annonce de l'Apple Watch Series 7 qui devrait quant à elle inaugurer un nouveau design aux bords plats et deux tailles d'écran légèrement plus grandes. D'ailleurs, ces formats poseraient quelques soucis de production et pourraient affecter le lancement de la montre connectée avec des stocks limités dans les premières semaines.

Il ne nous reste plus qu'à vous donner rendez-vous sur Clubic dès mardi 14 septembre à partir de 19 h pour suivre ensemble cette keynote et revenir sur toutes les annonces du constructeur.