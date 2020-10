Apple : la prochaine keynote aura bien lieu le 13 octobre

En septembre, Tim Cook et ses équipes présentaient l'Apple Watch Series 6 (et SE) mais aussi des iPad durant sa dernière conférence en date. Cette fois, c'est bien l'iPhone 12 qui devrait être au centre de la keynote de la firme dans une semaine. Le nouveau mobile se déclinera en quatre versions différentes avec l'iPhone 12 classique, un modèle Mini, un Pro et un Pro Max.