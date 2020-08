iPhone 12 : une sortie la semaine du 12 octobre se précise (sauf pour l'iPhone 12 Pro)

Les iPhone 12 Pro en novembre, et un nouvel iPad pour patienter

Conformément à ce que des sources industrielles ont déjà annoncé, seuls les iPhone 12 de 5,4 et 6,1 pouces seront disponibles au 19 octobre. Apple présentera bien les iPhone 12 Pro (6,1 et 6,7 pouces) lors de son événement du 12 octobre, mais il faudra attendre une date ultérieure en novembre pour les découvrir et se les offrir.

Aussi, pour occuper le créneau qu’il s’approprie habituellement en septembre, Apple choisirait de lancer, via un simple communiqué de presse, les Apple Watch 6 et sa nouvelle génération d’iPad. D’après la rumeur, il s’agirait d’un nouvel iPad Air (10,8 pouces), ainsi que d’un iPad Mini rafraîchi.

Enfin, si l’on a pu s’imaginer qu’Apple dévoilera ses lunettes de réalité augmentée Apple Glass au cours de l’événement, la situation d’approvisionnement déjà fragile de l’entreprise remet en doute cette prévision. Tout comme la période de récession qui se profile et qui fait qu’un nouveau type de produit pourrait ne pas recevoir l’accueil escompté par Apple.