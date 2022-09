Apple Watch Ultra : on en sait désormais plus sur son autonomie réelle

Cette version dotée d'un boîtier 49 mm en titane propose des fonctionnalités plus poussées en sport comme en santé par rapport aux modèles précédents. Elle est aussi beaucoup plus résistante et se targue de posséder une autonomie exceptionnelle. Et c'est justement cet aspect qui vient d'être creusé grâce à des documents repérés par MySmartPrice.