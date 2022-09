Apple Watch Ultra : a-t-elle tous les atouts pour concurrencer les montres spécialistes ?

Contrairement à Garmin, dont le système d'exploitation nous a paru au minimum confus, watchOS est un système mur et plutôt simple d'usage, même s'il faudra voir la pertinence de ces nouvelles fonctionnalités lors d'un test en bonne et due forme.

watchOS 9 apportera également de nouvelles manières et mesures à travers l'application Exercice comme les zones de fréquence cardiaque, l'analyse de course ou la puissance de course.

La boussole a enfin été revue pour proposer une interface plus complète et aussi pertinente que ses concurrentes, très pointues sur le sujet. Un GPS est également présent ainsi qu'une connectivité cellulaire par défaut.

On ne parle pas non plus des fonctionnalités multimédia comme la diffusion de musique en streaming, les messageries et l'écosystème applicatif très complet mis en place par Apple pour utiliser sa montre en ville comme en montagne.