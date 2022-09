Après l'iPhone, l'Apple Watch Pro pourrait passer la barre des 1000 euros

Si l'on s'attend à ce que l'Apple Watch Series 8 et l'Apple Watch SE 2 soient de simples évolutions incrémentales, l'Apple Watch Pro sera bien plus intéressante.

Le constructeur prévoirait un tout nouveau design, avec un écran plus grand de 47 mm et un boîtier plus résistant pour supporter tous les chocs lors d'activités sportives intenses.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple envisagerait de bien différencier cette montre connectée des autres membres de la famille Apple Watch avec un prix de départ qui pourrait être compris entre 900 et 1 000 dollars, soit plus de 1 000 euros en Europe, en prenant en compte le taux de change et les différentes taxes.

L'Apple Watch Pro ne serait pas accessible à tous et Apple entend la vendre comme une concurrente des modèles premium Garmin, vendues elles aussi à plus de 1 000 euros. Le format, très épais, ne serait pas conçu pour plaire au plus grand monde et la marque s'adresserait avant tout aux sportifs les plus confirmés avec ce nouveau modèle qu'il nous tarde maintenant de découvrir.

Pour tout savoir des dernières annonces d'Apple et suivre ensemble cette Keynote qui s'annonce très riche en nouveautés, rendez-vous sur Clubic dès 19 heures.