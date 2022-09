Apple : quelles exclusivités pour la Watch Pro ?

Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg très renseigné sur les activités d'Apple, livre ses dernières informations sur l'Apple Watch Pro quelques heures seulement avant son lancement.

Tim Cook et ses équipes proposeraient bien de nouveaux bracelets avec l'Apple Watch Pro. Ceux-ci seraient plus larges, et leurs coloris et motifs seraient inspirés des sports extrêmes. Les bracelets existants resteraient tout de même compatibles avec ce nouveau modèle.